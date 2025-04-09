Сельчанин собирал деньги на дроны.

Прокуратура Омской области сообщила о вынесении Вторым Восточным окружным военный судом 02.04.2025 обвинительного вердикта в отношении 26-летнего жителя Большеуковского района Омской области, которого признали виновным в финансировании и публичном оправдании терроризма через Интернет (ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Дело было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Омской области.

Согласно судебному разбирательству, в январе 2024 года обвиняемый опубликовал пост в социальной сети, агитирующий собирать деньги на приобретение дронов для запрещенной террористической группировки «Русский добровольческий корпус».

Хотя подсудимый признал совершение указанных действий, он утверждал, что не осознавал, что организация является террористической.

Суд назначил ему 11 лет тюремного заключения и запретил использовать Интернет для публикации материалов на срок 3 года. Кроме того, был конфискован мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступлений.

Приговор еще не вступил в законную силу.