Одним из поводов для созыва межрегиональной конференции стали последние изменения в экологическом законодательстве РФ.

Конференция «Комплексная система обращения с отходами» начала свою работу 8 апреля в омском Конгресс-холле. Организаторами мероприятия выступили министерство природных ресурсов и экологии Омской области и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Участниками форума стали представители органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, производители специализированного оборудования.

Одним из поводов для созыва межрегиональной конференции стали последние изменения в экологическом законодательстве. В целом они направлены на достижения ключевых показателей, задекларированных в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» (осуществляется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»). Проектом, в частности, ставится задача по обеспечению к 2030 году сортировки 100 % объема, ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов (ТКО), захоронение не более чем 50 % таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 % отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

– В настоящее время в России на вторичную переработку отправляется в среднем лишь 5 – 10 процентов ТКО. Увеличить этот показатель – масштабная задача, и первым шагом на этом пути должно стать определение реальных объемов образуемых отходов. Крайне важно, чтобы регионы имели доступ к текущей отчетности, подаваемой предприятиями. На сегодня с этим есть сложности, – сообщила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Кроме того, по ее словам, профессиональному сообществу следует выявить и устранить узкие места во взаимодействии между регоператорами и теми, кто уже занимается или хотел бы заниматься переработкой вторсырья; выработать рекомендации по правовой обшивке договорных отношений между участниками производственной цепочки.

Как отметил исполнительный директор ООО «Магнит» (компания-оператор по обращению с ТКО в Омской области) Дмитрий Третьяков, более 90 % регоператоров страны сегодня работают себе в убыток по причинам противоречивых нормативных актов и непрозрачного тарифного регулирования.

– Свою работу в Омской области компания начала с инвестиций в регион, объем которых составил порядка 2 млрд рублей. На эти деньги были построены два мусоросортировочных комплекса мощностью 185 тыс. тонн каждый; закуплены новые мусоровозы; установлены 12 тыс. контейнеров на территории Омска. Эти затраты в тариф не попали, и, по сути , их можно теперь считать чистой благотворительностью со стороны регоператора и его партнеров. Однако это далеко не все. После одной из жалоб на нас, которая была озвучена в эфире федеральных телеканалов, ФАС России оперативно – за два дня – «разобрался» в тарифе и снизил его в два раза. Экономическая целесообразность деятельности регоператора была сведена к нулю. Через два года, дойдя до Верховного суда, нам удалось признать решение ФАС некорректным, но компенсации выпадающих доходов мы так и не получили. Представители регулирующих органов применили к «Магниту» «способ сглаживания», с улыбкой на лице сообщив, что когда-нибудь компания сможет компенсировать потери, – рассказал Третьяков.

Исполнительный директор «Магнита» добавил, что, несмотря на сложности, омскому регоператору удалось переломить ситуацию с ТКО, которая до начала мусорной реформы была совсем печальной. На сегодняшний день 98 % жителей региона имеют возможность пользоваться коммунальной услугой по вывозу мусора, а до реформы – только 50 %. При этом 80 % собираемого в Омске мусора проходит сортировку, а в черте города отходы теперь не захораниваются вообще. Однако определенную тревогу вызывает следующее обстоятельство: в январе 2026 года площадки временного накопления должны быть закрыты, а строительство межмуниципальных полигонов, которые должны заменить временные площадки, отстает от графика. Связано это в том числе с новыми правилами регистрации и эксплуатации подобных объектов.

Принятая в марте текущего года редакция закона «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» содержит множество изменений, которые касаются в том числе введения системы раздельного сбора мусора. К 2030 году во всех регионах на контейнерных площадках должны использоваться одни и те же цвета для обозначения различных отходов:

серые – для смешанного мусора;

синие – для накопления нескольких групп однородных отходов;

оранжевые – для незагрязненных пластика, резины и металлолома;

зеленые – для стекла;

коричневые – для пищевых отходов, исключая напитки и табачные изделия, утратившие потребительские свойства.

Кроме того, согласно новым правилам будет запрещено складывать на контейнерные площадки древесно-растительные отходы, а в свете предстоящих в Омске месячника чистоты и субботников эта проблема выглядит особенно актуальной.

– Мы специально пригласили на конференцию представителей муниципальных образований Омской области и руководителей Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) Омска, чтобы выработать общие подходы к решению вопроса. У нас уже есть четкая позиция на этот счет: население не должно платить за вывоз отходов субботников от юридических лиц, – рассказала глава регионального Минприроды Татьяна Хавронина.

По ее словам, весенние субботники пройдут в Омске еще по старым правилам и «Магнит» вывезет с контейнерных площадок весь собранный жителями мнгоквартирных домов мусор. К сентябрю же юридические лица должны будут заключить с регоператором официальный договор на централизованный вывоз дополнительных объемов мусора. «Магнит» и УДХБ, в cвою очередь, установят льготную цену на вывоз этих отходов.

Вопросов по осуществлению проекта «Экономика замкнутого цикла» и реализации мусорной реформы в целом накопилось много. Участники межрегиональной конференции в Омске обсудят, в частности, проблемы обращение с отходами I–II класса опасности; нормативы накопления ТКО и тарификацию мусороперегрузочных станций; создание и обслуживание контейнерных площадок с учетом требований СанПиН. Форум завершит свою работу 9 апреля.