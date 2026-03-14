Карен ЕГОЯН: «В ходе «мусорной реформы» сформировался ряд новых профессий»

Руководитель компании-регоператора рассказал о перспективах развития системы по обращению с ТКО в Омской области.

В России ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работника жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии профессионального праздника «Омск-информ» поговорил с генеральным директором ООО «Магнит» – компании, которая на сегодня является единственным законным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области. Карен Егоян рассказал о проблемах отрасли и путях их решения, а также порассуждал о престиже профессии в коммунальной сфере.

– Карен Грачьевич, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете специфику работы в сфере ЖКХ с учетом климатических особенностей региона? Какие сезонные вызовы наиболее значимы для регионального оператора?

– Специфика работы в сфере жилищно‑коммунального хозяйства в нашем регионе во многом определяется климатическими условиями. Наиболее ощутимые сложности возникают в межсезонье – осенью и весной. В этот период серьезной проблемой становится отсутствие подъездных путей из‑за распутицы, вызванной таянием снега и обильными осадками.

В ряде населенных пунктов, прежде всего в северной части области, транспортное сообщение оказывается фактически парализовано. В качестве иллюстрации можно привести населенный пункт в Знаменском муниципальном районе. В зимний период доступ к нему обеспечивается по ледовой переправе, а летом – посредством паромной переправы. Однако в межсезонье возникает временной промежуток, когда лед еще не сформировался, а паромная переправа уже прекратила работу – или, напротив, лед уже растаял, а паром еще не запущен. В такие периоды населенный пункт оказывается лишен не только возможности вывоза твердых коммунальных отходов, но и вообще любого транспортного сообщения с «большой землей».

Кроме того, в регионе функционирует 16 объектов по захоронению ТКО. В период распутицы затрудняется подъезд к этим объектам, что вынуждает нас, после согласования с министерством природных ресурсов, перенаправлять потоки отходов на другие площадки. Это, в свою очередь, может приводить к нарушениям графиков транспортирования, что нередко вызывает недовольство потребителей. Мы вынуждены оперативно искать пути решения возникающих проблем. Подобные сложности характерны не только для Омской области, но и для других регионов Сибирского федерального округа.

Отдельного внимания заслуживает зимний период. В текущем году в январе наблюдались аномально низкие температуры, которые также негативно повлияли на соблюдение графиков вывоза отходов. В северных районах Омской области (Колосовка, Седельниково и др.) температура опускалась ниже –40 градусов. В таких условиях техника испытывает серьезные нагрузки: происходит разрыв гидравлических систем и шлангов, замерзает масло. За семь лет работы мы научились справляться с этими трудностями, однако они по‑прежнему остаются неотъемлемой частью нашей деятельности.

– А субботники? Они не за горами... Изменится ли что-то для регионального оператора в этот период? В 2025 году законодательство официально освободило регоператоров от обязанности вывозить древесные отходы…

– Да, действительно, еще одним сезонным фактором, влияющим на работу регионального оператора, являются периоды проведения субботников. Они традиционно приходятся на осень и весну и особенно ощутимы в крупнейшем населенном пункте области – городе Омске. Несмотря на разъяснительную работу о правилах проведения субботников, ежегодно наблюдается увеличение объема твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, что приводит к их переполнению. В связи с этим нам приходится организовывать дополнительные выезды на ряд площадок. Кроме того, нередко отходы складируются в непредназначенных для этого местах – вдоль дорог и на придомовых территориях. Особенно это проявляется весной, когда после зимнего периода жители стремятся привести в порядок прилегающие территории.

Вместе с тем следует отметить, что за почти семь лет реализации «мусорной реформы» постепенно наблюдается положительная динамика в решении проблем, связанных с увеличением объема отходов в периоды субботников. Постепенно растет осведомленность населения о том, куда следует складировать растительно‑древесные отходы, сдавать покрышки и выбрасывать твердые коммунальные отходы.

– Расскажите о специалистах, занятых в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Какие меры, на ваш взгляд, способны повысить престиж этих профессий и сделать их более привлекательными для соискателей?

– В ходе реформы системы обращения с ТКО сформировался ряд новых профессиональных направлений. В первую очередь это специалисты по обработке твердых коммунальных отходов, в частности сортировщики. Подобные профессии, как и традиционные специальности в сфере ЖКХ (сантехники, слесари, сварщики, дорожники), играют ключевую роль в обеспечении повседневной жизни общества.

При этом профессиональное сообщество в сфере обращения с отходами пока находится в стадии формирования. До 2019 года эти специальности оставались малоизвестными, а их значимость не была в должной мере осознана. Сегодня мы видим: работа сортировщика требует серьезной подготовки. Например, необходимо разбираться в видах пластика – знать их характеристики, понимать особенности сортировки каждого типа материала. Это далеко не рутинная операция по извлечению стекла или пластика из общего потока отходов, а квалифицированный труд, требующий специальных знаний.

Развитие отрасли способствует расширению профессионального сообщества. С каждым годом в России вводятся в эксплуатацию новые объекты по обработке ТКО, что создает дополнительные рабочие места и повышает спрос на квалифицированные кадры. Дальнейший рост престижа профессий в этой сфере возможен при условии системной поддержки со стороны профессиональных союзов, органов законодательной власти и общественности.

Следует признать, что работа в ЖКХ традиционно остается в тени. Потребители привыкли к бесперебойному предоставлению коммунальных услуг – отоплению, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению. Однако любое нарушение в их подаче мгновенно вызывает недовольство. При этом мало кто задумывается, в каких условиях трудятся коммунальщики: они работают в сложных климатических условиях, нередко рискуя здоровьем и жизнью, чтобы обеспечить нам комфорт в домах и квартирах.

Наша задача – последовательно популяризировать профессии в сфере обращения с ТКО, в том числе работу сортировщиков и сотрудников сортировочных комплексов. Важно сформировать новое отношение к этим специалистам, основанное на осознании ценности их труда и искренней благодарности за их вклад в благополучие общества.

– Насколько, по вашей оценке, текущие тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов соответствуют реальным затратам на оказание этой услуги? Какие механизмы, на ваш взгляд, способны оптимизировать тарифную политику в данной сфере?

– На мой взгляд, современная система тарифообразования в жилищно‑коммунальном хозяйстве в целом характеризуется достаточной прозрачностью. Вместе с тем мне представляется целесообразным расширить участие общественных институтов – профессиональных союзов и иных объединений работников ЖКХ – в обсуждении тарифной политики.

Сегодня потребитель получает платежный документ с итоговой суммой, расчет которой зависит от множества факторов: площади жилого помещения, количества зарегистрированных лиц, наличия приборов учета и т. д. Нередко граждане проводят сравнительный анализ тарифов в разных регионах, отмечая различия в стоимости услуг, конечно, негодуют, если где-то услуга стоит дешевле. Это естественно для человека. Однако подобные сопоставления не всегда корректны ввиду различий в условиях предоставления услуг. На формирование тарифов влияет комплекс региональных особенностей: климатические условия; масштабы территорий; плотность населения; логистическая составляющая; уровень развития инфраструктуры обращения с отходами (количество объектов по обработке, захоронению и утилизации ТКО).

Давайте рассмотрим на примере Омской области. Крупнейшим населенным пунктом и основным источником образования отходов является город Омск с населением свыше миллиона человек. Остальные города региона (Называевск, Тара, Исилькуль и др.) значительно меньше по численности жителей. Такая демографическая структура существенно отличается от ситуации, например, в соседних регионах (Иркутская, Красноярская, Новосибирская области), где помимо областных центров есть крупные населенные пункты, в которых проживает 300–500 тыс. человек.

Особую сложность создают отдаленные районы (Усть‑Ишимский, Знаменский, Большереченский, Седельниковский и др.), где наблюдаются значительные расстояния до полигонов, низкая плотность населения и относительно небольшой объем образующихся отходов при высокой стоимости их транспортировки, как раз в силу удаленности объектов для захоронения. Таким образом, прямое сравнение тарифов между регионами некорректно и необъективно. Приоритетным должно стать развитие локальной инфраструктуры – от контейнерных площадок до комплексных объектов по обработке ТКО – с учетом специфики каждого субъекта РФ. В целом вопрос соответствия тарифов реальным затратам требует экспертной оценки. В Региональной энергетической комиссии работают квалифицированные специалисты, которые на протяжении многих лет занимаются установлением тарифов. При этом у региональных операторов и других участников отрасли ЖКХ могут возникать разногласия с утвержденными тарифами. Для урегулирования подобных ситуаций существуют специальные механизмы разрешения споров.

– Какие ключевые проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вы считаете наиболее актуальными на сегодняшний день?

– На мой взгляд, важно рассматривать вопрос комплексно – в контексте общей системы обращения с отходами, а не только с ТКО. Одна из существенных сложностей связана с недостаточным пониманием гражданами классификации отходов. Многие по‑прежнему воспринимают контейнерные площадки как универсальное место для размещения любых видов отходов, хотя законодательство и полномочия региональных операторов предусматривают четкое разграничение. В частности, на контейнерных площадках нередко оказываются: строительные отходы, отработанные покрышки, использованные батарейки, ртутьсодержащие и другие опасные отходы.

Такое положение дел создает дополнительные сложности для региональных операторов, управляющих организаций и иных ответственных лиц, обеспечивающих содержание площадок. Второй значимый аспект, я уже говорил о нем, – проблема транспортной доступности. Далеко не ко всем контейнерным площадкам возможен беспрепятственный подъезд специализированного транспорта. Эта ситуация характерна даже для областного центра – города Омска. Хотя местные бюджеты не всегда позволяют оперативно решить вопрос, систематическая работа в этом направлении необходима. Постепенное благоустройство площадок, в том числе асфальтирование подъездов, позволит обеспечить удобный доступ как для мусоровозов, так и для жителей. Особого внимания требует ситуация в частном секторе, актуальная как для муниципальных районов, так и для города Омска. Здесь наблюдается дефицит контейнерных площадок: гражданам приходится преодолевать значительные расстояния для утилизации отходов. При этом развитие инфраструктуры сталкивается с правовой коллизией: с одной стороны, существуют строгие санитарные нормы и правила; с другой – исторически сложившаяся застройка зачастую не позволяет их выдержать в полной мере.

Несмотря на неоднократные корректировки санитарных требований, проблема сохраняет актуальность на уровне всех субъектов Российской Федерации. В условиях значительной доли частного сектора в Омске и Омской области было бы хорошо инициировать внесение изменений в нормативную базу. В частности, через правительство Омской области можно проработать законодательные инициативы, предусматривающие особые условия размещения контейнерных площадок в частном секторе. Таким образом, ключевые вызовы в сфере обращения с ТКО включают: недостаточную информированность населения о классификации отходов, проблемы транспортной доступности контейнерных площадок; дефицит инфраструктуры в частном секторе при наличии правовых ограничений.

– Как оцениваете роль усиленного контроля со стороны надзорных органов – прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств? Считаете ли вы подобные проверки оправданными и способствующими повышению качества услуг, предоставляемых населению?

– В сфере жилищно‑коммунального хозяйства контроль со стороны надзорных органов является объективно необходимым элементом системы управления. Региональный оператор обслуживает всю территорию Омской области, и в такой масштабной работе неизбежно возникают отдельные проблемные зоны, которые могут оставаться вне фокуса внутреннего мониторинга. Проверки различных надзорных структур – как прокуратуры, так и Роспотребнадзора, а также иных контролирующих органов – выполняют функцию обратной связи. Они позволяют выявить слабые места в работе, на которые следует обратить повышенное внимание для совершенствования системы оказания услуг как населению, так и юридическим лицам.

Мы не рассматриваем надзорные мероприятия как формальную процедуру или обременение. Напротив, воспринимаем их как инструмент повышения качества работы. Наша позиция заключается в открытости: мы не стремимся скрывать имеющиеся недочеты, а, напротив, благодарны коллегам за своевременное указание на них. Каждый выявленный в ходе проверки недостаток становится поводом для анализа причин и принятия мер по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

– Каковы основные достижения регионального оператора Омской области за последний год?

– Анализируя ситуацию в отрасли на общероссийском уровне, можно с уверенностью утверждать: региональный оператор Омской области входит в число наиболее устойчивых организаций подобного профиля. В ряде субъектов РФ наблюдаются существенные сложности – смена операторов, банкротство компаний, возникновение конфликтных ситуаций с органами власти и населением. В качестве примера можно привести Новосибирскую область, где неоднократно происходила смена региональных операторов.

В Омской области ситуация принципиально иная. Начиная с 2019 года региональный оператор бесперебойно обеспечивает оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для всего населения региона. На протяжении семи лет работы нам удается сохранять стабильность функционирования системы, что, безусловно, является ключевым достижением.

Важнейшим приоритетом деятельности остается непрерывность оказания услуг вне зависимости от внешних факторов – колебаний тарифов, изменений экономической ситуации или межведомственных разногласий.

Особого внимания заслуживает проект «Экошкола», который стартовал как пилотная инициатива. Сегодня он перерос в устойчивую традицию и реализуется на регулярной основе. Проект демонстрирует высокую востребованность среди самых разных категорий населения – от воспитанников детских садов до пенсионеров. Мы рассчитываем, что охват конкурса будут расширяться, способствуя экологическому просвещению жителей Омской области.

– Какие задачи, на ваш взгляд, не удалось реализовать в прошедшем году?

– Несмотря на активную работу, ряд поставленных задач остается нереализованным. Прежде всего это связано с объективными ограничениями – как законодательного характера, так и организационными нюансами в развивающейся сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Законодательные пробелы затрудняют внедрение инновационных решений и оптимизацию существующих процессов. Существенной проблемой остается уклонение ряда юридических лиц от заключения договоров с региональным оператором. Некоторые предприниматели, стремясь к краткосрочной экономической выгоде, прибегают к услугам недобросовестных перевозчиков. Такие серые схемы приводят к размещению отходов в не предназначенных для этого местах: в лесах, оврагах и других природных зонах. Это приводит к образованию свалок, значительному ущербу окружающей среде, дополнительным бюджетным расходам на ликвидацию незаконных скоплений отходов.

При этом важно понимать: устранение последствий незаконного размещения отходов лишь часть проблемы. Гораздо сложнее компенсировать экологический вред, нанесенный природе. В этой связи хотелось бы еще раз обратиться к предпринимательскому сообществу. Призываю всех хозяйствующих субъектов заключить договоры с региональным оператором. Ответственный подход к обращению с ТКО – это не только соблюдение закона, но и вклад в сохранение экологической безопасности региона. Экономия на законных услугах вывоза отходов несоизмерима с масштабом ущерба, который наносится окружающей среде и обществу в результате использования нелегальных схем.