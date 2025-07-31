Сваливая коммерческие отходы населению на площадки, предприниматели перекладывают оплату за вывоз мусора на граждан.

В ходе внутреннего обследования состояния контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов представители регионального оператора (ООО «Магнит») выявили факт сброса на одну из таких площадок мусора, образовавшегося в результате деятельности заведения общепита. Сотрудник «Магнита» зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в зеленый сигнальный жилет работника коммунальной службы, забрал от дверей кафе вьетнамской кухни, расположенного на ул. Маяковского, 19, мешки с отходами и отнес их на ближайшую контейнерную площадку. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина пояснил, что является сотрудником клининговой компании и поступает так регулярно, поскольку между его организацией и кафе существуют некие договоренности на этот счет. Информация о том, что контейнеры предназначены исключительно для использования жителями ближайших многоквартирных домов, вызвала удивление уборщика.

Между тем закон, регламентирующий систему переработки и утилизации отходов, действует в Омской области (так же как и в других регионах России) с 2019 года. Мусорная реформа подразумевает, в частности, создание в муниципальных образованиях контейнерных площадок для накопления ТКО. Площадки создаются органами местного самоуправления и вносятся в специальный реестр. Обязанность же по содержанию контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках жилья. Это значит, что жильцы платят за регулярный вывоз мусора, и размер оплаты зависит от объема вывозимого.

По Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы должны утилизироваться на специальных полигонах. Вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит». Регоператор вывозит мусор, который образуется как у населения, так и у различных коммерческих структур. В зависимости от вида деятельности объемы мусора у коммерсантов могут значительно превышать нормативы, которые РЭК устанавливает для населения, поэтому регоператор заключает с каждым из юрлиц отдельный договор. Однако ряд владельцев коммерческих предприятий, желая сэкономить, либо в разы занижают объемы образующегося у них мусора, либо вовсе не заключают договор с «Магнитом». Именно так поступили владельцы кафе вьетнамской кухни на улице Маяковского.

В «Магните» отмечают, что, сбрасывая коммерческие отходы населению на площадки, предприниматели перекладывают оплату за вывоз мусора на граждан. Региональный оператор вывозит этот мусор, однако услуга оказывается бесплатной только для предпринимателей. В то же время расходы на вывоз мусора, собранного у населения, делятся между всеми жителями Омской области. Это приводит к несправедливому распределению финансовой нагрузки.

– В целом за шесть лет реформы проблема утилизации отходов, производимых юридическими лицами, остается нерешенной. В Омске по-прежнему открыто предлагают свои услуги «серые возчики» мусора, вываливающие отходы на городских пустырях и в пригородных лесах. Кроме того, желая сэкономить, коммерческие компании часто подбрасывают отходы на городские контейнерные площадки, а последующий их вывоз на полигоны для захоронения оплачивает население, – прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Региональный оператор считает, что проблема незаконного сброса мусора в Омске может быть решена только при комплексном подходе и применении строгих мер со стороны надзорных органов. При этом в «Магните» не собираются в обязательном порядке доводить дело до суда и, как правило, предлагают предпринимателям решить вопрос миром. Вот и руководителю кафе вьетнамской кухни на ул. Маяковского (ИП Герман Г. П.) было отправлено предложение о заключении договора на вывоз мусор, правда, ответа пока не последовало.

По данным сервиса 2ГИС, в Омске действуют 30 заведений общепита, предлагающих вьетнамскую кухню. Вероятно, скоро мы узнаем, сколько из этих заведений имеет договор с регоператором.