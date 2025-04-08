Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На модель нанесены даже названия хоккейных команд и портрет величайшего космонавта. 

Известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко показал свою новую работу – крошечную копию кубка Гагарина. На модель нанесены не только названия хоккейных команд, но и мельчайший портрет Юрия Гагарина. Высота кубка составила всего 1 сантиметр. Композиция выполнена на пластине из уральского змеевика. 

В коллекции художника есть также миниатюрные альбомы с биографиями хоккеистов и их автографами. Год назад Анатолий Коненко сделал копию герба Омской области. 

·Общество

На модель нанесены даже названия хоккейных команд и портрет величайшего космонавта. 

Известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко показал свою новую работу – крошечную копию кубка Гагарина. На модель нанесены не только названия хоккейных команд, но и мельчайший портрет Юрия Гагарина. Высота кубка составила всего 1 сантиметр. Композиция выполнена на пластине из уральского змеевика. 

В коллекции художника есть также миниатюрные альбомы с биографиями хоккеистов и их автографами. Год назад Анатолий Коненко сделал копию герба Омской области. 