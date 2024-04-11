Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Они отправятся в качестве экспонатов на выставку-форум «Россия».
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал новую композицию. В нее вошли миниатюрный герб Омской области на срезе кедрового орешка и портрет Юрия Гагарина на пластине из бивня мамонта, которую прикрепили к фрагменту метеорита.
Микроминиатюры представят завтра, в День космонавтики, на стенде Омской области на выставке-форуме «Россия». К портрету и гербу добавится альбом с портретами и биографиями космонавтов, который Коненко создал в 2011 году.
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·Культура/Афиша

Они отправятся в качестве экспонатов на выставку-форум «Россия».
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал новую композицию. В нее вошли миниатюрный герб Омской области на срезе кедрового орешка и портрет Юрия Гагарина на пластине из бивня мамонта, которую прикрепили к фрагменту метеорита.
Микроминиатюры представят завтра, в День космонавтики, на стенде Омской области на выставке-форуме «Россия». К портрету и гербу добавится альбом с портретами и биографиями космонавтов, который Коненко создал в 2011 году.
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