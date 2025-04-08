У этих рабочих оказались серьезные проблемы с документами.

Полицейские и росгвардейцы снова проверили около 1000 объектов транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, торговли и строительства, где проживают или трудятся иностранные граждане. В результате они выявили 221 нарушение в сфере миграции. Нарушителей оштрафовали на 700 тыс. рублей.

Нарушения в том числе выявили на двух стройках в Центральном округе. Всех необходимых документов не оказалось у 26 рабочих, занимающихся монтажом кровли, возведением стен и армированием бетонных конструкций. У 17 человек отсутствовал патент на трудовую деятельность, у 9 иностранцев патент разрешал работать на территории другого региона.

После этих проверок полицейские также возбудили 7 уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранцев и 2 уголовных дела о фиктивной регистрации.