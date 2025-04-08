Осужденный утверждает о незнании противоправности своих действий.

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Омска, который был признан виновным в пособничестве финансированию терроризма (ч. 5 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Дело было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Омской области.

Как установил суд, обвиняемый в октябре и ноябре 2023 года отправил 11 сообщений через приложение Telegram для регистрации аккаунтов и создания криптовалютных кошельков в пользу террористической группировки «Легион Свобода России», получив за это денежное вознаграждение.

На суде омич отрицал свою вину, утверждая, что не знал о незаконности своих действий, сообщили в прокуратуре Омской области. Суд приговорил его к восьми годам шести месяцам лишения свободы. В государственную казну конфисковали мобильный телефон и компьютер, использованные для совершения преступления, а также 4000 рублей, полученных осужденным в качестве платы за оказанные услуги.

Приговор еще не вступил в законную силу.