В омском аквапарке дают бонусы на посещение.

Солнце уже по-настоящему греет, хочется тепла, морских волн и соленого воздуха. За отдыхом можно не ехать далеко, а отправиться в «АкваРио». Там все как на море, только ближе и доступнее.

В аквапарке можно найти волны, горки, бани и соляную пещеру с полезным для здоровья воздухом. Гостей порадует искусственное солнце, которое подарит красивый загар и восполнит нехватку витамина D. Отдых скрасят джакузи, купели и выплывной бассейн.

Водные аттракционы – любимое развлечение детей разного возраста. Поэтому посещение аквапарка станет самым желанным подарком на каникулы для школьников.

Тем более что сейчас в «АкваРио» есть бонусы для гостей. При посещении можно получить скидку 50 % на следующее посещение.

Отметим, что предложение актуально только при покупке билетов на кассе аквапарка. Скидка 50 % на повторное посещение действует на безлимитные тарифы «Аква+СПА» и «Аква+СПА+Термы».

Контактный телефон для всех вопросов 485-300.

ВКонтакте: https://vk.com/akvarioomsk

Фото предоставлено отделом маркетинга аквапарка «АкваРИО».

ООО «АкваРИО», ИНН 5501115668. Реклама. 0+