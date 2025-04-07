Эксперты HeadHunter подвели итоги опроса.

Специалисты сайта по поиску работы hh.ru провели опрос и выяснили, что проекты «Газпром нефти» стали лучшими в промышленности, поскольку имеют наиболее привлекательные условия работы для сотрудников. По результатам голосования компания стала финалистом премии «HR-бренд года», ее победителей объявят в мае.

– Создание комфортных условий труда, целостный подход к здоровью и благополучию сотрудников – главные приоритеты Омского НПЗ, – сказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Для нас важно, чтобы каждый на заводе чувствовал заботу и поддержку. Поэтому мы реализовали целую экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия – от медицинского обеспечения до занятий спортом. Такое внимание к сотрудникам позволяет повысить привлекательность ОНПЗ как ответственного работодателя.

Ежегодно лучшим HR-брендам России вручают награды за самые прогрессивные инициативы в области заботы о сотрудниках. Эксперты премии оценили 137 проектов от ведущих российских компаний. В числе крупнейших работодателей также оказались «МегаФон», «Яндекс» и «Т-Банк». Организаторы отметили проекты «Газпром нефти» в регионах, которые направлены на комфортные условия труда.

На предприятии появляется новая система подготовки кадров для нефтеперерабатывающей отрасли. В Омске в сентябре откроется центр подготовки специалистов рабочих профессий благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Выпускники смогут бесплатно получить профессию, а затем устроиться на завод.

Для каждого сотрудника предприятие обеспечивает условия труда по современным стандартам. В частности, завод использует комплексную систему охраны здоровья со своей поликлиникой и санаторием. Также есть все условия для занятий физкультурой и спортом.