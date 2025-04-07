Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В 2025 году сеть планирует расширение в российских регионах.

В 2025 году сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» планирует увеличить свое присутствие в российских регионах. Новые кафе появятся в столицах – Москве, Санкт-Петербурге, а также в Омске, Новосибирске, Волгограде, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Уфе, Самарской области, Екатеринбурге и Минеральных Водах. Всего планируется открыть более 40 точек.

– В 2025 году мы сфокусируемся на росте сети, улучшении клиентского опыта, а также поддержке наших франчайзи для обеспечения устойчивого развития всей компании, – цитирует портал Rеtail.ru генерального директора «Крошки Картошки» Сергея Зайцева.

Компания «Крошка Картошка» была основана в 1998 году. В основе меню – блюда из картофеля и русская кухня.

·Экономика/Бизнес

В 2025 году сеть планирует расширение в российских регионах.

В 2025 году сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» планирует увеличить свое присутствие в российских регионах. Новые кафе появятся в столицах – Москве, Санкт-Петербурге, а также в Омске, Новосибирске, Волгограде, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Уфе, Самарской области, Екатеринбурге и Минеральных Водах. Всего планируется открыть более 40 точек.

– В 2025 году мы сфокусируемся на росте сети, улучшении клиентского опыта, а также поддержке наших франчайзи для обеспечения устойчивого развития всей компании, – цитирует портал Rеtail.ru генерального директора «Крошки Картошки» Сергея Зайцева.

Компания «Крошка Картошка» была основана в 1998 году. В основе меню – блюда из картофеля и русская кухня.