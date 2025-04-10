Эксперт-экономист объясняет, почему не стоит ждать резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Ключевая ставка, установленная Центральным банком РФ на уровне 21% годовых, - реальность, к которой почти все привыкли. Разговоры о ее снижении идут давно, но ситуация не меняется, оказывая существенное влияние на все российское общество. О грамотной финансовой стратегии в этих условиях рассказывает доцент кафедры экономики и организации труда ОмГТУ, кандидат экономических наук Максим Мизя.

- Максим Сергеевич, как сегодня оптимально взаимодействовать с банками? Стоит ли, к примеру, размещать деньги на депозитах?

- Высокая ключевая ставка в 21% с нами уже достаточно давно – более квартала, что в определенной степени беспрецедентно. Высокая стоимость кредитования уже приводит к быстрому торможению экономики, снижению спроса на кредит и, соответственно, «сворачиванию» выгодных депозитных программ. Сейчас депозит на год принесет в среднем 16,5%, что на 6,5% выше официальной инфляции и на 3,6% выше инфляционных ожиданий. Таким образом, сейчас депозиты приносят доходность в реальном выражении, что бывает редко. С января началось снижение ставок: кто успел – тот зафиксировал. Остальным остается рынок облигаций, все еще предлагающий более 20% на 2–3 года при хорошем качестве заемщика, но для этого необходимо хорошо разбираться в оценке компаний. Банки же оставили выгодные условия лишь для вкладов на короткий срок, но и они будут снижаться в ближайшие месяцы.

- Почему речь идет исключительно о вкладах на короткие сроки?

- Все просто. Мы не знаем будущего. Ни у кого нет хрустального шара! Допустим, сейчас ключевая ставка 21%. А что, если уже в конце апреля будет перемирие, как заявляют американские аналитики? Если снять вторичные санкции, то ЦБ будет вынужден резко понижать ставку до аналогичной нашим конкурентам – 14%. Тогда кредиты, выданные под плавающую ставку, станут приносить меньше, а банки, принявшие депозиты под 21% на год, станут убыточными, поэтому банки стремятся ограничить собственный риск.

Надо отметить, что для граждан депозиты и вклады на короткие сроки психологически проще, чем долгосрочные вложения. Потому что, опять же, никто не знает будущего. А психологический эффект не стоит недооценивать.

Если обратиться к статистике, то люди все, что могли положить, уже положили в банки. У нас исторический минимум денежной массы в наличной форме – всего 14,1%. При этом процесс повышения ставки был плавным, люди постепенно приносили деньги в банки.

Тут следует пояснить, в чем роль высокой ключевой ставки. Она позволяет собрать максимальное количество денег на депозиты. Только за декабрь население принесло 3,9 триллиона рублей. Высокая ставка забирает у нас деньги, чтобы мы не могли их тратить.

Недавно зампред ЦБ Алексей Заботкин выступал с материалом, в котором говорится о том, что у 25% людей нет сбережений. А у половины из тех, кто имеет сбережения, они составляют менее 30 тысяч рублей – и это не на человека, а на домохозяйство, т. е. на человека это будет около 10 тысяч. Так что всего лишь 38% людей в России имеют сбережения в банках больше 10 тысяч рублей.

И когда нам говорят, что сейчас население пойдет приобретать машины, квартиры на депозиты – возникает вопрос, а сколько таких людей? Домохозяйства с доходами выше 100 тысяч рублей на человека – это статистическое исключение при существующем распределении доходов. И у таких людей действительно есть сбережения, они способны приобретать квартиры и автомобили. Текущая задача у людей без значительных накоплений должна быть простой – создать подушку безопасности, и выгодные условия у банков помогут это сделать.

Все прошлые попытки ЦБ охладить экономику приводили к кризису – и хочется верить, что в этот раз его не произойдет, поскольку правительство активно противодействует развитию кризисных явлений. Но все равно мы видим ключевую ставку в 21%, а это большой стресс для предпринимателей.

- Что банки получают с выгодных для граждан условий по депозитам?

- Банки зарабатывают в первую очередь на кредитовании. И ставка по депозитам определяется спросом на кредит, который в последние годы был очень высоким. Банки тогда боролись за депозитную базу. Разумеется, не только депозиты позволяют банкам кредитовать. К примеру, некоторые банки, такие как Яндекс Банк или ВТБ «переупаковывают» свои кредиты в облигации и продают их. В итоге им даже не нужны новые депозиты, чтобы выдавать кредиты – они создают пассивы, используя финансовый инжиниринг. Потребительские кредиты приносят банкам 30–40%, корпоративные 25–30% – банки способны зарабатывать даже при дорогом фондировании.

С января мы видим сокращение количества выдаваемых кредитов, люди берут меньше потребительских кредитов и больше их гасят, поэтому депозитные ставки пошли вниз. С такими ставками по кредитам это само собой разумеется.

- Стоит ли в текущих условиях вообще брать кредиты? Не лучше ли подождать понижения ключевой ставки?

- В экономике все всегда зависит от конкретной ситуации. Было много попыток пытаться применять один и тот же опыт ко всем странам. Каждый раз это проваливалось. И здесь точно так же. Нужно всегда просчитывать последствия. Если есть возможность зайти в кредит, имея половину от требуемой суммы сделки и возможность получить льготную ставку – почему нет. Если же половины суммы нет, то это большой риск: сейчас у вас есть зарплата, но будет ли у вас зарплата через полгода, если экономика продолжит замедляться? Если говорить о той части населения, которая не обладает большими сбережениями, то в данный момент лучше остерегаться брать кредиты.

Если говорить о рынке в целом, то иногда можно найти очень хорошие условия, к примеру, на рынке подержанных автомобилей. Одна из причин – высокая стоимость лизинга. Сейчас можно открыть «Авито» и легко найти машину, которую можно приобрести со скидкой и незакрытым лизингом. Заемщики не выдержали 33–38% ставок и сдали машины лизингодателям. Такого рода предложения продолжают появляться. Когда в экономике обращается мало денег, можно торговаться, а сейчас у нас именно такая ситуация – все деньги на депозитах. Отчасти поэтому и пошли продажи инвестиционных квартир. Застройщики говорят о том, что люди чаще стали покупать квартиры за полную стоимость без кредитов, а компании готовы идти им навстречу по цене.

Брать кредиты под рыночную ставку я бы никому не рекомендовал. Если есть возможность получить льготную или семейную ипотеку – вот здесь уже можно посмотреть и посчитать. Если необходима квартира, чтобы жить – можно. Если хотите как инвестиционный объект – скорее нет, чем да. Нас иногда пугают огромной девальвации рубля, но, на мой взгляд, это нереалистичная ситуация. А если такой девальвации не будет, то значимого роста цен на жилую недвижимость не последует. Тем более в Омске – городе с отрицательной демографией. С коммерческой недвижимостью история немного другая.

- В последнее время мы могли увидеть небольшие снижения кредитных ставок. Да, меньше, чем на процент. Но все же. Может ли ЦБ также снизить ставку?

- Шаги ключевой ставки менее чем на 1% в нашей ситуации в принципе не чувствительны. Если взять, к примеру, США, то снижение ставки с 4,5% до 4% – это значительное изменение процентных расходов для заемщиков (на 11%). А снижение с 21% до 20,5%? Это изменение процентных расходов по кредитам на 2,4%. Нужны более значительные шаги, в 2–3%.

Центральный банк должен действовать прогнозируемо для участников рынка, чтобы не создавать дополнительных проблем. Поэтому сначала ЦБ заявляет, что он больше не будет повышать ставку или как минимум оценивает возможность повышения или понижения. Мы сейчас находимся в этой ситуации. Затем ЦБ будет озвучивать, что он собирается понижать ставку и не рассматривает повышение. И вот только затем следует ожидать реального понижения. Вместо «косметических» изменений ЦБ работает над формированием ожиданий, делая заявления.

С точки зрения экономиста, наблюдающего за статистическими данными, ставку необходимо понижать – чем раньше, тем лучше. Высокая ставка уже «въедается» в экономику. Так что вопрос не в том, будет ли ставка понижаться, а в том, когда. Текущая ставка рано или поздно приведет к краху. И, давайте скажем честно, в условиях СВО столкнуться с серьезным экономическим кризисом – худший сценарий. И все будут прекрасно знать, кто именно виноват. Так что этого ЦБ точно не хочет.

- Чем определяется гипотетическая «идеальная» ключевая ставка?

- Ставка определяется текущим состоянием и условиями рынка капитала. Сейчас спрос на кредит падает. Мы выходим за диапазон, соответствующий развитию экономики. ЦБ говорил, что цель – охладить экономику, вернуть к нормальным темпам роста, потому что 20-процентное увеличение потребительских кредитов за год – это очень высокие темпы роста. Коммерческие кредиты в начале 2024 года росли на 25% – это действительно много. Но вот сейчас мы выходим в нулевые или отрицательные показатели. Это тоже никому не нужно.

Ставку необходимо понижать так, чтобы вернулся сбалансированный спрос на кредит. Чтобы люди не набирали кредиты ажиотажно. Вот представьте: сейчас ставка станет 3%, и люди пойдут брать кредиты на все: машины, квартиры, отдых в Таиланде, – на что угодно, потому что неожиданно появилась такая возможность и это дешево! Поэтому решения ЦБ всегда медлительны – это характерно для всех центробанков мира. ЦБ хочет, чтобы решение о смене политики не пришлось отменять через 2 месяца.

Ставка не может быть выше, чем средняя рентабельность по бизнесу. Даже если у нас в среднем 16% рентабельность, то 21% ставка, очевидно, угнетает экономику. И при этом у ряда компаний рентабельность 8%. Соответственно, текущая ставка приводит к попыткам переложить возросшие кредитные расходы в цены, а если не выходит, то к сокращению персонала, уменьшению вложений в развитие производства, уменьшению зарплат и так далее.

«Оптимальную» ставку всегда нащупывают путем проб и ошибок. Можно ориентироваться на рентабельность бизнеса, доходность вложений. Можно ориентироваться на страны-конкуренты за капитал: Бразилия, Мексика, Индия, Казахстан. В любом случае направление будущих изменений ставки должно быть понижательным.