Акция действует до 13 апреля.

Наконец-то наступила настоящая весна и многие задумываются, где классно провести свои выходные, встретить теплые будни или по-особенному отметить каникулы. «Сказка» станет идеальным местом перезагрузки для всей семьи.

В загородном отеле действует акция на заезды до 13 апреля. Гостей ждет насыщенная программа.

Кроме проживания и трехразового питания будет доступно сразу несколько развлечений: безлимитный детский игропарк, 2 часа аквапарка (один раз в сутки), 2 часа аренды мангальной зоны, аквариум и соляная комната (по одному разу в сутки). Стоимость – от 6500 рублей.

Чистый воздух и укрепление здоровья

На территории загородного отеля уникально сочетается сосновый бор и лиственный лес. Именно поэтому здесь уникальный свежий воздух. Береза выделяет больше кислорода, чем, например, ель, и играет важную роль в оздоровлении окружающей среды. Фитонциды березовых листьев убивают микробы и болезнетворные бактерии. Во время пребывания в сосновом бору легкие очищаются, дыхание нормализуется. Сосновый воздух укрепляет бронхи и устраняет кашель. Аромат хвои и благоприятные компоненты, которые она выделяет, успокаивают и способствуют релаксации. Гуляя по «Сказке», вы дарите своему организму крепкий иммунитет и спокойную нервную систему.

Комфортное проживание

В отеле много номеров разных категорий, поэтому можно подобрать для себя и своих близких оптимальный уровень комфорта. Выбор простирается от минималистичных номеров категории стандарт до шикарных люксов и аутентичных отдельно стоящих АТОММов.

Вкусное и разнообразное питание

Гости могут выбрать двух или трехразовое питание по системе «шведский стол». Также возможен тариф «Без питания». Обновленное меню соответствует всем необходимым требованиям. Сбалансированные и свежеприготовленные блюда порадуют даже придирчивых гурманов. На территории работают гриль-бар «Шишка», кафе «Сказка-пицца» и лобби-бар.

Развлечения и активный досуг

На территории находится целый комплекс развлечений: аквапарк с горками и банями, игропарк, круглогодичный веревочный парк, акванариум и спа-салон, а также прокат спортивного инвентаря. Каждую неделю в «Сказке» проводится насыщенная тематическая анимация. Омичей ждут шоу-программы, активные игры, мастер-классы, интерактивы, дискотека и розыгрыш призов.

Незабываемые пикники

Комфортные беседки с мангальными зонами ждут всех, чтобы приготовить самые вкусные шашлыки. Заодно можно насладиться природой, набраться сил и позитивных эмоций.

Узнать подробную информацию или забронировать номера можно в офисе продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а, или по телефону 21-80-68.

https://vk.com/gk_skazka

Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Сказка».

ООО «Гранд» ИНН 5528036149. Реклама.