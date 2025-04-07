Накануне задержания приезжих закладчиц повысили в иерархии наркобизнеса.

На территории садового товарищества «Заря-3» в Ленинском округе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали двух женщин, которые делали закладки наркотиков. У каждой из них были найдены наркотические вещества – гашиш и производное эфедрона общей массой свыше 60 граммов.

В «мерседесе», на котором передвигались женщины, было найдено еще 164 свертка с анашой массой 158 граммов, в арендуемой квартире на улице Перелета – еще 53 грамма растительного наркотика.

Как выяснили полицейские, 38-летняя жительница города Екатеринбурга вместе с 49-летней подругой приехали в Омск около месяца назад по указанию своих кураторов. Изначально они работали рядовыми распространителями, однако накануне задержания были повышены в иерархии наркобизнеса.

Сообщается, что в каждую реализуемую партию закладчицы вкладывали флаер магазина, в котором работали. Для этих целей они купили себе портативный принтер.