Омск-Информ
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·Общество

Руководитель лечебного учреждения проработал в этой должности 10 лет.

В Тарской центральной районной больнице сменился главный врач. Новым временно исполняющим обязанности руководителя учреждения стала Ирина Ильина, врач высшей категории и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

По данным «СуперОмска», прежний главный врач Александр Мироненко, проработавший в этой должности 10 лет, ушел на СВО.

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·Общество

Руководитель лечебного учреждения проработал в этой должности 10 лет.

В Тарской центральной районной больнице сменился главный врач. Новым временно исполняющим обязанности руководителя учреждения стала Ирина Ильина, врач высшей категории и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

По данным «СуперОмска», прежний главный врач Александр Мироненко, проработавший в этой должности 10 лет, ушел на СВО.

1229