Омск-Информ
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·Общество

Кадровые перестановки произошли в детской городской больнице № 4.
В детской городской больнице № 4, которая находится на улице 21-я Амурская, сменилось руководство. Место главного врача заняла Лариса Гордий. 
Ранее этот пост принадлежал Людмиле Маслаковой, которая возглавляла учреждение с 2003 года. Информации о ее новом месте работы пока нет.
Гордий же до назначения руководила детской больницей № 1 на улице Степанца. После ее ухода учреждение возглавила Галия Баймуратова.
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·Общество

Кадровые перестановки произошли в детской городской больнице № 4.
В детской городской больнице № 4, которая находится на улице 21-я Амурская, сменилось руководство. Место главного врача заняла Лариса Гордий. 
Ранее этот пост принадлежал Людмиле Маслаковой, которая возглавляла учреждение с 2003 года. Информации о ее новом месте работы пока нет.
Гордий же до назначения руководила детской больницей № 1 на улице Степанца. После ее ухода учреждение возглавила Галия Баймуратова.
1311