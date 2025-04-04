На данный момент у омского бойца 66 побед, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся поединок.

Боец легчайшего дивизиона ACA Артем Резников высказал мнение относительно вероятного поединка Александра Шлеменко против Владислава Ковалева. Ранее глава промоушена RCC Николай Клименко заявил, что Ковалев может встретиться со Шлеменко на турнире организации, запланированном на 31 мая.

– Ковалев будет небольшим фаворитом в бою со Шлеменко. Однако здесь тяжело что-то прогнозировать, когда речь заходит о Шлеменко. Александр может удивить, как он показал в бою с Анатолием Токовым, который шел на хорошей победной серии. Токов был в одной из лучших форм, мы видели это по бою с Шарафом Давлатмуродовым. Но Александр победил, – сказал Резников в комментарии порталу MMA.Metaratings.ru.

Резников отметил, что Ковалеву всего 26 лет, он обладает большой физической силой, неплохо выступает в стойке и хорошо справляется с борьбой. Если ему удастся победить Шлеменко, то у него есть хорошие шансы попасть в UFC.

Белорусский боец провел семь боев в профессиональном ММА, его статистика – пять побед и два поражения. У Шлеменко 66 выигрышей, 15 поражений, одна ничья и один бой, который признали несостоявшимся.