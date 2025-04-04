Омск-Информ
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·Происшествия

Холодное оружие имеет весьма специфическое оформление.

Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента в омской школе № 86, где один из учеников девятого класса порезал ножом своего одноклассника. Также в ведомстве опубликовали фотографию ножа, которым были нанесены раны. Ранее сообщалось, что нож был канцелярским.

– По предварительным данным, конфликт между подростками произошел из-за оскорбления, после чего 16-летний учащийся складным ножом нанес удар ровеснику, причинив рассечение лобно-теменной области. Подростку оказана медицинская помощь, – сообщили в СКР.  

Правовая оценка работникам школы будет дана после выяснения всех обстоятельств, действия подростка подпадают под ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

·Происшествия

Холодное оружие имеет весьма специфическое оформление.

Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента в омской школе № 86, где один из учеников девятого класса порезал ножом своего одноклассника. Также в ведомстве опубликовали фотографию ножа, которым были нанесены раны. Ранее сообщалось, что нож был канцелярским.

– По предварительным данным, конфликт между подростками произошел из-за оскорбления, после чего 16-летний учащийся складным ножом нанес удар ровеснику, причинив рассечение лобно-теменной области. Подростку оказана медицинская помощь, – сообщили в СКР.  

Правовая оценка работникам школы будет дана после выяснения всех обстоятельств, действия подростка подпадают под ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).