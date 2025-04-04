Нужно быть более внимательным в выборе цветочной рассады.

Скоро в Омской области начнется дачный сезон, любителям клумб и грядок нужно знать, что за выращивание некоторых растений могут и оштрафовать, и лишить свободы. Все дело в количестве найденных растений или плодовых тел. Различают культивирование растений в малом (от 1 до 10 шт.) и особо крупном количестве (более 100–200), соответственно распределяется и наказание.

В некоторых растениях содержатся наркотические вещества, так что не стоит выращивать на своем участке мак. Для выпечки лучше купить его в супермаркете, чем взлелеять на грядке. За это грозит штраф от 5 тыс. рублей или уголовная ответственность. В этой же связи забудьте о гавайской розе, конопле, определенном виде шалфея. В выборе цветочной рассады будьте внимательны и не купите случайно ипомею трехцветную, гармалу и турбину щитковидную, мимозу хостилис, эфедру.

С полным списком растений можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.

Также штрафы для дачников выписываются, если обнаружены сорные растения, например, борщевик Сосновского, одуванчики, мята, подсолнечник сорно-полевой, мак-самосейка, овсюг и заразиха. Полный перечень представлен в Постановлении Правительства от 18.09.2020 № 1482 (стр. 6–8).

Культивирование на участке этих растений – административное правонарушение, за которое придется заплатить от 30 до 50 тыс. рублей.