Осадки, порывистый ветер и колебания температур ожидаются в ближайшие три дня.
Сегодня, 4 апреля, в Омске ожидается +7…+12 °С, местами до +2 °С, солнечно, ветер западный, северо-западный 7–12 м/с, в отдельных районах порывы 15–18 м/с. Осадки, днем местами сильные. Атмосферное давление будет падать.
– Апрель в Сибири начался неустойчивой погодой, вызванной прохождением через регион волнового циклона и атмосферных фронтов. Сохранится неблагоприятная погода с осадками, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха, – сообщили в Гидрометцентре России.
5 апреля ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7–12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15–20 м/с. Температура днем +8…+13 °С.
6 апреля без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 7–12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 °С, днем +10…+15 °С, местами +5…+10 °С.