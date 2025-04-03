В Большереченском районе будут выращивать жимолость и облепиху.

В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области сообщили о закладке ягодного сада, которым займется предприниматель из Большеречья – КФХ Гайворонский Д.В. Выбраны два вида ягод – одни ранневесенние, другие – позднелетние.

– На территории сада будет выращиваться жимолость и облепиха, – рассказали в Минсельхозе.

Посадочный материал для закладки сада решено приобретать в специализированных питомниках, главное в выборе сорта – высокая продуктивность и вкусовые качества.

Планируется, что к 2028 году площадь под многолетними насаждениями на участке увеличится до 11 га.