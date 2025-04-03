Опоры моются техникой и руками.

Мэр Омска Сергей Шелест показал, как силами специалистов предприятия «Электрический транспорт» отмываются опоры контактной сети Омска. В ход идет не только техника, но и обычные щетки, которыми рабочие трут столбы.

Сообщается, что с начала недели отмыто уже 178 опор в центральной части города. А именно: на улице Гагарина, Любинском проспекте, на Соборной площади и площади Ленина.

Одновременно с помывкой специалисты оценивают техническое состояние линии после зимнего периода и необходимость их окраски.