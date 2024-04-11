Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Новая техника прошла по улице Маршала Жукова.
В Омске начали мыть тротуары после зимы. Как сообщили в мэрии, на улицы города выпустили новую технику.
– Продолжаем уборку прибордюрной части дорог, помывку ограждений и парапетов, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что с 8 апреля в Омске начался месячник чистоты. Общегородской субботник планируется провести 20 апреля.
·Общество

Новая техника прошла по улице Маршала Жукова.
В Омске начали мыть тротуары после зимы. Как сообщили в мэрии, на улицы города выпустили новую технику.
– Продолжаем уборку прибордюрной части дорог, помывку ограждений и парапетов, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что с 8 апреля в Омске начался месячник чистоты. Общегородской субботник планируется провести 20 апреля.