Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чиновники проведут разьяснительную работу и применят меры дисциплинарного взыскания.
Омичи пожаловались в соцсетях на неправильную уборку улиц. Горожане поделились в соцсетях видеозаписью того, как трактор поднимает большие клубы пыли, предположительно, на тротуаре в районе моста им. 60-летия ВЛКСМ.
– В ДЭУ Советского округа будет проведена разьяснительная работа о недопустимости подобных действий, к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания, – сообщили в мэрии.
В комментариях омичи отметили, что на Герцена происходит то же самое.
2244
·Общество

Чиновники проведут разьяснительную работу и применят меры дисциплинарного взыскания.
Омичи пожаловались в соцсетях на неправильную уборку улиц. Горожане поделились в соцсетях видеозаписью того, как трактор поднимает большие клубы пыли, предположительно, на тротуаре в районе моста им. 60-летия ВЛКСМ.
– В ДЭУ Советского округа будет проведена разьяснительная работа о недопустимости подобных действий, к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания, – сообщили в мэрии.
В комментариях омичи отметили, что на Герцена происходит то же самое.
2244