Омск-Информ
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·Общество

Подробности исчезновения омича не приводятся. 

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 48-летнего Руслана Еделева. Он пропал 15 марта.

Приметы мужчины: рост 183 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В последний раз был одет в черное пальто, черные джинсы, черные ботинки и синюю кепку. 

Всем, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

·Общество

Подробности исчезновения омича не приводятся. 

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 48-летнего Руслана Еделева. Он пропал 15 марта.

Приметы мужчины: рост 183 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В последний раз был одет в черное пальто, черные джинсы, черные ботинки и синюю кепку. 

Всем, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.