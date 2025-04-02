Банки смогут предложить свои условия до 14 апреля.

Министерство финансов Омской области объявило 15 тендеров на получение кредитов на общую сумму 11,7 миллиарда рублей, открыв 14 кредитных линий по 800 миллионов рублей каждая и одну на 500 миллионов рублей. Желающие банки могут подать заявки до 14 апреля, а результаты аукциона станут известны 16 апреля.

По информации РБК Омск в пресс-службе министерства сообщили, что кредиты понадобятся для выплаты областных долгов, так как предыдущие займы скоро закончатся. Эти средства не будут использованы для повседневных нужд бюджета, поскольку в этом нет потребности.

Новые кредиты будут действовать с момента подписания договоров до 19 февраля 2027 года. Банки смогут выдавать деньги с 17 по 30 декабря 2025 года. Министерство готово заплатить за использование кредитов 3,37 миллиарда рублей, но банки могут предложить меньшую сумму.