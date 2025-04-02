Продукцию пытались провезти через Казахстан.

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, с 24 по 30 марта сотрудники омской таможни «завернули» 22,454 тонны заграничных продуктов на пропускном пункте «Исилькульский». Первая партия содержала семена овощных культур (редиса, моркови, лука) производства Нидерландов и Франции общим весом 0,454 тонны. Груз следовал из Республики Казахстан. Водитель не предоставил соответствующую документацию на груз, поэтому таможники конфисковали продукты.

Вторая партия состояла из 22 тонн изюма из Ирана. Документы на груз были составлены неверно, и груз тоже был конфискован.

С начала этого года в Омскую область предотвратили ввоз уже 50,227 тонны нелегальной продукции.