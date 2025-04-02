Владелец «Провианта» Юрий Чащин заявил, что не торопится с разработкой концепции нового заведения.
Известный омский ресторатор, владелец сети кондитерских «Провиант», ресторанов «Осип Терлеев» и «ЧАО, Моника!», гастробуфета «Два поэта» Юрий Чащин раскрыл подробности открытия своего нового гастробара. Как ранее сообщалось, он появится на улице Маяковского.
По словам предпринимателя, концепция заведения еще находится в стадии разработки. Гастробар откроют к лету.
– Это не франчайзинговая компания. Мы притормозили проект где-то до мая. Новое заведение предполагает микс полноценного питания с включением алкогольных напитков. Но акцент планируется сделать именно на кухню. В этом нам помогут партнеры из Питера. Пока мы находимся в поисках концепции, – рассказал «Омск-информу» Чащин.
В целом ценовая политика заведения будет на уровне кафе.
– Мы планируем установить демократичный ценник. Такую политику диктует рынок. Ставить высокий средний чек абсурдно, – подчеркнул ресторатор.
Юрий Чащин добавил, что подходит к новому проекту аккуратно, поскольку нынешний год сложный для ресторанного бизнеса.