Известный ресторатор Юрий Чащин подтвердил, что вместе с трехкратным ростом стоимости акцизных марок увеличатся и цены на алкоголь.

Известный ресторатор Юрий Чащин подтвердил, что вместе с трехкратным ростом стоимости акцизных марок увеличатся и цены на алкоголь.

С 1 мая нынешнего года в стране втрое поднимется стоимость акцизов на вина: на тихие сорта с 34 до 108 рублей, а на игристые – с 45 до 141 рубля. В связи с этим «Омск-информ» выяснил у владельца сети пекарен «Провиант» и ресторана «Одно вино» Юрия Чащина, насколько вырастет стоимость этого напитка в заведениях общепита.

– Это взаимосвязанные вещи. Конечно, стоимость вина увеличится. Это понятно. Пока трудно прогнозировать, насколько сильно вырастут цены, – отметил он.

По словам предпринимателя, посетители ресторанов и кафе просто перейдут на более дешевый алкоголь.

– Вас же не заставить пить водку, если вы пьете вино. Гости просто станут брать более бюджетные сорта, – подчеркнул Чащин.

Ресторатор добавил, что его заведения специализируются в основном на еде. И даже в принадлежащем ему ресторане представлен минимальный ассортимент алкогольной продукции.