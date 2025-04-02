В новогодние каникулы омичи не могли похоронить родственников из-за неработающих загсов. Ситуация может повториться в мае.

Директор ритуальной службы «Завет» Кирилл Назаров рассказал о сложностях в работе похоронщиков в период длительных праздников. Ситуация имела место в период новогодних каникул и может повториться в предстоящие майские праздники. Как выяснилось, все дело в графике работы загсов.

Чтобы произвести погребение умершего человека, необходимо взять справку из морга, затем гербовое свидетельство о смерти из органов ЗАГС и только потом идти с этими документами в муниципальный КСУ. В пятницу морги и загсы работают полдня, в субботу и воскресенье закрыты. Обычно большой нагрузки на них нет, и все работает в нормальном режиме. Но в новогодние каникулы случился ожидаемый сбой в похоронной системе, из-за чего убитые горем родственники не могли похоронить своих близких несколько дней. Им приходилось ждать, пока работники моргов и загсов вернутся с выходных.

– Родственники умершего, которые и так остро переживают потерю близкого человека, назначили дату прощания с ним, и тут похороны срываются. Это, конечно, для них был дополнительный стресс. Такие проблемы были не только у нас. Я общаюсь с коллегами, и у всех произошли подобные накладки, – сказал Кирилл Назаров в интервью порталу Om1.

Ситуацию прокомментировала председатель попечительского совета по вопросам похоронного дела в Омске Наталья Ольшанская.

– Такая проблема действительно существует. К нам было множество обращений от граждан, которые жаловались на такой сбой во время новогодних каникул, – заявила Ольшанская.

Решением данной ситуации может стать введение полного рабочего дня в загсах на праздничных выходных и выделение дополнительных сотрудников для работы только с гербовыми свидетельствами. Такая эффективная практика уже существует в Новосибирске.

– Необходимо, чтобы загсы во время длинных выходных работали полный день. В качестве примера можно привести соседний Новосибирск. Там этот механизм очень хорошо отлажен, и даже есть специальные сотрудники, которые выделены только на работу с гербовыми свидетельствами о смерти, – отметила Ольшанская.

В майские праздники ситуация может повториться, опасаются представители сферы ритуальных услуг.