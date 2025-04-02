Омск-Информ
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·Спорт

Пять километров по «Зеленому острову» пройдут участники региональных соревнований по спортивному туризму.

В ближайшее воскресенье, 6 апреля, в парке «Зеленый остров» состоится 1-й этап региональных соревнований по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». В состязаниях примут участие члены спортивных сборных команд образовательных учреждений и туристских клубов Омска и районов области. Возраст участников – от 18 лет, дистанция – 5 км.

В 10:00 начнется регистрация участников, проверка инвентаря, выдача стартовых пакетов. Участники с палками, не соответствующими требованиям северной ходьбы, не допускаются. Затем последует разминка, и в 11:00 состоится старт. Награждение назначено на 13:00.

Телефоны для справок: 8-950-787-48-24 и 8-913-600-20-33.

·Спорт

Пять километров по «Зеленому острову» пройдут участники региональных соревнований по спортивному туризму.

В ближайшее воскресенье, 6 апреля, в парке «Зеленый остров» состоится 1-й этап региональных соревнований по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». В состязаниях примут участие члены спортивных сборных команд образовательных учреждений и туристских клубов Омска и районов области. Возраст участников – от 18 лет, дистанция – 5 км.

В 10:00 начнется регистрация участников, проверка инвентаря, выдача стартовых пакетов. Участники с палками, не соответствующими требованиям северной ходьбы, не допускаются. Затем последует разминка, и в 11:00 состоится старт. Награждение назначено на 13:00.

Телефоны для справок: 8-950-787-48-24 и 8-913-600-20-33.