Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Полпред Серышев инициировал проведение выставки импрессионистов в городах Сибири.

Картины импрессионистов из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина покажут в музеях Сибири в 2026 году, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в СФО.

– Планируется, что в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, в том числе известные картины легендарных мастеров, – говорится в сообщении.

Выставка начнет свою работу с Омска, который в 2026 году станет культурной столицей России. После картины поедут в Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск.

·Культура/Афиша

Полпред Серышев инициировал проведение выставки импрессионистов в городах Сибири.

Картины импрессионистов из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина покажут в музеях Сибири в 2026 году, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в СФО.

– Планируется, что в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, в том числе известные картины легендарных мастеров, – говорится в сообщении.

Выставка начнет свою работу с Омска, который в 2026 году станет культурной столицей России. После картины поедут в Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск.