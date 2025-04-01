На переходе выявлены серьезные нарушения правил безопасности на льду.

Сегодня, 1 апреля, транспортная прокуратура в Омской области, заявила об обнаружении нелегального места переправы через Иртыш. Представители ведомства проверили, как соблюдается закон, чтобы обеспечить безопасность людей на водоемах.

Во время проверки найдена переправа через реку около села Кузнецово в Тевризском районе Омской области. Она была сделана изо льда, но официально ее не открывали и не разрешали использовать. Никто из ответственных лиц не следил за тем, как по переправе ездят машины и ходят люди.

После обнаружения проблемы транспортная прокуратура обратилась к главе администрации района с требованием исправить нарушения. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.