Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ледовая дорога в Большеречье больше не функционирует. 

Сегодня, 17 марта, закрыта первая переправа в Омской области, об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС. На территории Большереченского муниципального района ледовая дорога через реку Иртыш больше не функционирует.

– Лед стал тоньше, изменил свою структуру – проезд и переход по ней стал опасен, – отметили в ведомстве. – Для предотвращения переезда автотехники и прохода людей по льду на подъездах к переправе установлены дорожные знаки и аншлаги о запрете движения, произведена обваловка снегом подъездов к ледовой дороге.

Снижение тоннажа на оставшихся восьми переправах будет происходить в ближайшие дни, а затем и их закрытие.

·Общество

Ледовая дорога в Большеречье больше не функционирует. 

Сегодня, 17 марта, закрыта первая переправа в Омской области, об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС. На территории Большереченского муниципального района ледовая дорога через реку Иртыш больше не функционирует.

– Лед стал тоньше, изменил свою структуру – проезд и переход по ней стал опасен, – отметили в ведомстве. – Для предотвращения переезда автотехники и прохода людей по льду на подъездах к переправе установлены дорожные знаки и аншлаги о запрете движения, произведена обваловка снегом подъездов к ледовой дороге.

Снижение тоннажа на оставшихся восьми переправах будет происходить в ближайшие дни, а затем и их закрытие.