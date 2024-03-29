На территориях, где закрыли все переправы, уже установили соответствующие знаки. Жителей просят быть внимательными.

На территориях, где закрыли все переправы, уже установили соответствующие знаки. Жителей просят быть внимательными.

Сегодня, 29 марта, в Омской области закрыли все семь ледовых переправ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

В Знаменском районе закрыты две ледовые переправы – «Знаменская», которая соединяет села Знаменское и Качуково, и «Усть-Шишовская», соединяющая поселок Усть-Шиш и деревню Тузаклы. В Усть-Ишимском районе прекратила работу «Аксеновская» переправа. Она соединяет поселок Аксеново и село Ярково. Также в этом районе перестала работать переправа «Никольская», соединяющая райцентр Усть-Ишим и село Никольск. В Тевризском районе закрыли движение по переправам «Белоярская», соединяющая райцентр Тевриз и поселок Белый Яр, и «Изюкская», которая соединяет Тевриз и село Александровка, а также «Бородинская» переправа.

На территориях уже установили соответствующие знаки. Жителей региона просят быть внимательными.

Напомним, что первые ледовые переправы были закрыты 26 марта – в Большереченском и Черлакском районах.