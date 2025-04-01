Город украсят яблони, рябины, липы, туи и другие деревья.
В рамках месячника чистоты, стартовавшего сегодня, 1 апреля, в Омске планируется высадить минимум 1000 деревьев, сообщил мэр города Сергей Шелест. Чиновник указал, где именно появятся зеленые насаждения.
– Яблони, рябины и липы преумножат зеленое убранство парка Победы, пирамидальные тополя появятся в сквере имени Суворова, сосны – на улицах Конева, Лукашевича, Крупской, бульваре Кузьмина. Кленами и сибирскими яблонями пополнится зеленая копилка Сыропятского тракта. Кроме того, во время субботников и средников будет произведена массовая высадка более 3,7 тысячи кустарников, среди которых сирень, спирея и можжевельник. Плюс к этому на Соборной площади появятся 30 западных туй, на набережной Тухачевского – 35 черемух и 10 краснолистых яблонь в сквере Дружбы народов, – рассказал мэр.
Ранее сообщалось, что общегородской субботник в Омске пройдет 12 апреля.