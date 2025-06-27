Рабочие завода вместе со студентами ОмГТУ высадили более сотни саженцев.

Ежегодно сотрудники известной пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» участвуют в экологических мероприятиях по уборке, озеленению и благоустройству общественных пространств в разных уголках России. Эти инициативы – часть социальной программы «Нам здесь жить!».

– Участие в экологических инициативах давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры омских пивоваров, – объяснил исполнительный директор омского филиала компании Роман Перцев. – За последние годы мы озеленили территории парка «Комиссарова», «Птичьей гавани», озера «Кирпичка» и микрорайона Рябиновка. Для нас такие активности – это искреннее стремление сделать родной город лучше, ведь нам здесь жить! Особенно радует участие студентов. Молодое неравнодушное поколение – залог устойчивого будущего Омска.

В этом году ранней весной заводчане провели уборку территории вдоль улицы И. Н. Багнюка. А в минувшие выходные вместе со студентами кафедры «Промышленная экология и безопасность» ОмГТУ высадили более сотни саженцев сосны и яблони в природном парке «Птичья гавань».

– Благоустройство и озеленение парка стало доброй традицией для сотрудников предприятия, – сказала начальник отдела научно-исследовательской деятельности «Птичьей гавани» Ирина Швидко. – Важно поддерживать экологическую составляющую города. В этом году назрела необходимость в проведении восстановительных посадок вдоль автомагистрали в лицевой части парка, где сконцентрирована вся антропогенная нагрузка. Совместными усилиями высадили саженцы сосны обыкновенной и яблони ягодной. С поставленной задачей справились прекрасно!

Отметим, что программа социальных инициатив «Нам здесь жить!» реализуется в Омске уже более 10 лет. Волонтеры проводят субботники на производственных и прилегающих территориях, участвуют во всероссийских экологических акциях и весенних месячниках чистоты.

Также они организуют собственные мероприятия к Всемирному дню охраны окружающей среды. За время реализации программы сотрудники предприятия высадили более 850 деревьев по всему городу – сосны, клены, голубые ели, липы, березы и другие виды.

Программа «АБ ИнБев Эфес» направлена на устойчивое развитие регионов и поддержку локальных сообществ. В прошлом году ее перезапустили с акцентом на создание комфортных, экологичных и безопасных городских пространств.