В суде рассматриваются иски по шести объектам культурного наследия.

В региональном Минкульте сообщили, из-за каких объектов культурного наследия в настоящий момент ведутся судебные разбирательства. По информации замминистра культуры Омской области Ольги Безродной, на сегодняшний день в Арбитражном суде рассматриваются шесть исков министерства с требованиями сохранения исторических зданий. В случае победы собственники будут обязаны отремонтировать здания.

По данным портала «Город 55», в список зданий и организаций, которые должны заняться ремонтом архитектурных памятников, входят следующие объекты:

1. «Лагерь и казармы 11-й стрелковой артиллерийской бригады: Казармы». Это двухэтажное здание, построенное в 1910 году, расположено по адресу Карла Маркса, 11. Собственником является омское территориальное управление Росимущества.

2. Двухэтажный «Особняк Пяткова», относящийся к началу XIX века, находится на Советской, 30, в Таре. Его собственником является бюджетное учреждение Омской области «Медицинский колледж», филиал которого располагается в этом здании.

3. «Казарма Омского военного округа» – пустующее двухэтажное здание, построенное в 1822–1823 годах, расположено на Партизанской, 5. Его собственником является департамент имущества омской мэрии, который недавно подал апелляционную жалобу на ранее принятое решение.

4. Двухэтажное здание на улице Броз Тито, 5а. Собственник – омское ТУ Росимущества.

5. «Здание школы № 1, где в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь» 1926 года постройки на улице Революции, 44, в Исилькуле. Собственник – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».

6. «Доходный дом в стиле модерн, 1900–1910» по адресу переулок Газетный, 3. Собственник – депимущества городской администрации.