Тема мероприятия в этом году – «Сказки на ночь».

Тема мероприятия в этом году – «Сказки на ночь».

В этом году Всероссийская акция «Ночь музеев – 2024» пройдет в Омске 18 мая. Тема мероприятия – «Сказки на ночь».

– Каждый участник акции перенесется в детство и вспомнит времена, когда ему читали сказки на ночь. Акция станет настоящим проводником в культурное наследие Сибири, познакомит с традициями, обычаями и ценностями через таинственные легенды и сказания, которые передавались от одного поколения к другому, – рассказали в областном Минкульте.

В рамках акции запланировано проведение экскурсий, мастер-классов, перформансов, квестов и других активностей. «Ночь музеев» начнется в 18:00 и продлится до полуночи. Омичи смогут воспользваться специальными шаттлами, которые будут курсировать по четырем маршрутам. Всего в акции примут участие 35 учреждений.

Билеты на акцию можно приобрести в музеях-участниках, в Туристском информационном центре или на сайтах музеев. Старт продаж запланирован на 8 мая.

Кроме того, 18 мая на улицах Музейная и Чокана Валиханова пройдут уличные концерты, фотозоны, активности от партнеров акции и ярмарка.