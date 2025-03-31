Компания на протяжении трех лет обманывала налоговую службу с акцизами на производство пива.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении президента и генерального директора омской фирмы, производящей алкоголь. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с февраля 2016 года по март 2019 года обвиняемые представляли в налоговую заведомо ложные сведения об объемах производства и реализации пива. Они не сообщили о 31 млн литров проданной продукции, в результате чего недоплатили в бюджет более 813 млн рублей акциза и налогов.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд. В качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 910 млн рублей.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе прокуратуры, фигурантами дела являются собственник ООО «Ликеро-водочный завод ОША» Владимир Веретено и директор предприятия Андрей Аверченко. Последнего уже дважды судили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В конце 2018 года он был приговорен к 3 годам общего режима за неуплаты налогов на сумму 300 млн рублей. В июле 2021 года Аверченко получил еще пять лет общего режима за уклонение от уплаты налогов на 1,1 млрд рублей. По совокупности преступлений топ-менеджер был приговорен к 5 годам 6 месяцам общего режима.