Подрядчик снизил первоначальную стоимость до 1,4 млн рублей.

В Омске выбрали подрядчика для обслуживания цветной подсветки метромоста. Договор подписали с местной фирмой «Мегаватт». Данные об этом разместили сегодня на портале государственных закупок.

На аукцион было подано восемь заявок. Компания-победитель уменьшила стартовую цену контракта почти в три раза, с 4,8 миллиона до 1,4 миллиона рублей.

По контрату подрядчик обязан выполнить работы с 1 апреля по 23 декабря. Ему нужно проверять подсветку вечером, выявляя неисправные лампы, ежемесячно чистить и осматривать оборудование, а каждые шесть месяцев проводить ревизию и измерение параметров.

Напомним, монтировало подсветку ПАО «Ростелеком». На это из бюджета выделили почти 80 млн рублей. Светотехническое оборудование должно работать в 12 режимах: повседневный, парадный, закат, рассвет, сумерки, аварийный и варианты на каждый государственный праздник.