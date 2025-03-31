Новинка может стать альтернативой сладостям для диабетиков.

Летом нынешнего года в Краснодарском крае начнется промышленное производство мармелада с необычным составом. Разработкой этого продукта занимались ученые Омского государственного аграрного университета, а за его выпуск взялась кондитерская фабрика из Новокубанска.

Главная особенность нового мармелада заключается в том, что он не содержит обычного сахара и состоит из натуральных ингредиентов с низким гликемическим индексом. Вместо сахара используется сироп топинамбура, а для придания вкуса и цвета добавляется сок ягод княженики. Также в состав входят семена чиа, богатые омега-3, клетчаткой и белками, и порошок спирулины, содержащий витамины группы B, железо, антиоксиданты и способность контролировать уровень глюкозы в крови.

Как сообщил заведующий кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского ГАУ Сергей Коновалов, мармелад уже вызвал интерес у производителей. Летом ученые планируют посетить предприятие, чтобы помочь с запуском производства. Кроме того, намечено сотрудничество с инновационным центром «Сколково», как сообщает ТАСС.

Такой мармелад может стать альтернативой сладостям, содержащим сахар и искусственные красители, и будет полезен людям с диабетом, которых в России насчитывается около 10–12 миллионов. Кроме того, новый мармелад с низким гликемическим индексом может привлечь внимание не только диабетиков, но и тех, кто следит за своим питанием и стремится уменьшить потребление сахара. Учитывая растущий интерес к здоровому образу жизни и правильному питанию, такой продукт может занять свою нишу на рынке.