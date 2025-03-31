Указ, позволяющий омскому правительству проводить заочные заседания, вступил в силу.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал изменения в Указ от 24 февраля 2004 года № 34. Документом утверждается проведение заочных заседаний регионального правительства в форме заочного голосования. Перед мероприятием министрам должны будут быть отправлены все материалы к заседанию и лист заочного голосования по включенным в повестку вопросам.

Правомерным заседание может считаться только в том случае, если в нем приняло участие не менее двух третей представителей регионального кабмина. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов правительства.

Подсчет голосов будет вести аппарат губернатора и правительства Омской области. Результаты оформят в протоколе, который затем подпишет губернатор или его заместители в случае исполнения ими полномочий главы региона.