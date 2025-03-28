Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Стоимость хлебобулочных изделий недлительного хранения проверит УФАС.

Управление ФАС России по Омской области анонсировало проверки хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации хлебобулочных изделий. Ведомство намерено выяснить обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.

Хлебобулочные изделия недлительного хранения – это продукция со сроком годности менее 5 дней. К ним относятся, например: хлеб, булочные изделия, пироги, пирожки и пончики, а также полуфабрикаты.

·Экономика/Бизнес

Стоимость хлебобулочных изделий недлительного хранения проверит УФАС.

Управление ФАС России по Омской области анонсировало проверки хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации хлебобулочных изделий. Ведомство намерено выяснить обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.

Хлебобулочные изделия недлительного хранения – это продукция со сроком годности менее 5 дней. К ним относятся, например: хлеб, булочные изделия, пироги, пирожки и пончики, а также полуфабрикаты.