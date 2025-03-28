Перелетные птицы постепенно возвращаются с зимовки.

Перелетные птицы начали возвращаться в Омскую область, некоторые – раньше срока, сообщили в Управлении по охране животного мира.

Так, в Седельниковском районе замечена стая хохлатой чернети – редких нырковых уток, которые возвращаются в Сибирь после зимовки. С 2021 года в регионе работает программа по поддержке водоплавающих птиц, для них устанавливаются искусственные гнезда на водоемах, чтобы помочь им безопасно выводить потомство.

– До этого, 18 марта, в Оконешниковском районе были замечены скворцы. Они традиционно открывают сезон миграции птиц, и их прилет символизирует наступление настоящей весны, – отметили в управлении.

Специалисты фиксируют рекордно раннее возвращение серых гусей и серых журавлей в заказник «Степной». По сравнению с предыдущими двумя годами птицы прибыли на 6–12 дней раньше.

Прибыли с зимовьев белые цапли, а также чибисы – эти птицы прилетают в Сибирь для гнездования, им необходимы открытые ландшафты, луга и сельскохозяйственные угодья. Их заметили еще 15 марта в Называевском районе.