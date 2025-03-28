Синоптики дали прогноз погоды в Омской области на конец недели.

На сайте Обь-Иртышского УГМС появился прогноз погоды на конец рабочей недели и последние дни марта. Синоптики сообщают, что температура воздуха будет постепенно повышаться и в выходные дни в дневные часы поднимется до +15 градусов.

В пятницу, 28 марта, жителей Омской области ждёт тёплая погода и без осадков, +7…+12, ветер юго-западный 2-7 м/с.

В субботу, 29 марта, ночью местами температура опустится до -5, а днем будет также тепло. Воздух прогреется до +13 градусов. Осадков не ожидается. В воскресенье, 30 марта, станет еще жарче. Днем столбик термометра покажет +10…+15 градусов.