Он передавал кураторам данные о военных эшелонах и сотрудниках военкоматов.

Любинский районный суд Омской области заключил под стражу 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической).

По версии следствия, с конца 2023 по начало 2024-го обвиняемый установил контакт с членом украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (решением Верховного суда Российской Федерации от 16.03.2023 г. признано террористической организацией, деятельность на территории Российской Федерации запрещена).

После контакта обвиняемый решил отправиться в зону СВО и участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он проходил обучение минно-взрывной подготовке и передавал куратору сведения о военных эшелонах, которые проходили через станцию Любинская, а также о составе, численности и дислокации военного комиссариата.

Суд с учетом всех материалов и данных об обвиняемом избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление еще не вступило в законную силу.