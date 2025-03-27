Омск-Информ
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·Общество

Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, говорится в заявлении властей.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом больше не будет публиковать еженедельные сводки заболеваемости. Власти объясняют это тем, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

– Оперативный штаб прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, – говорится в заявлении властей.

Несмотря на значительное улучшение ситуации, Роспотребнадзор и дальше будет мониторить эпидемическую обстановку. В Омской области режим повышенной готовности по коронавирусу не снимается уже более 5 лет.

·Общество

Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, говорится в заявлении властей.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом больше не будет публиковать еженедельные сводки заболеваемости. Власти объясняют это тем, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

– Оперативный штаб прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, – говорится в заявлении властей.

Несмотря на значительное улучшение ситуации, Роспотребнадзор и дальше будет мониторить эпидемическую обстановку. В Омской области режим повышенной готовности по коронавирусу не снимается уже более 5 лет.