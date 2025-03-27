По расчетам, трансграничная река позволяет транспортировать до 2,5 млн тонн грузов в год.

В ближайшее время в Казахстане состоится встреча представителей России, Казахстана и Китая, где они будут обсуждать вопрос транспортировки грузов по реке Иртыш, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константина Жулина.

В ноябре прошлого года глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявлял, что агентство рассматривает возможность доставки грузов в Китай и Турцию через реку Иртыш. Она связывает Обь-Иртышский бассейн и Северный Ледовитый океан с Казахстаном. Тарасенко отмечал, что в советские времена Иртыш активно использовали для перевозки грузов. Министерство транспорта Казахстана оценивает, что по реке можно перевозить до 2,5 млн тонн грузов в год.

– Запланирована совместная встреча между российскими коллегами, коллегами из Республики Казахстан, из КНР именно для обсуждения этой проблемы: что и как мы повезем по Иртышу – чтобы все это устраивало представителей всех стран, чтобы создать какую-то единую концепцию и двигаться в этом направлении, – рассказал Жулин.

Он подчеркнул, что перевозка грузов по реке обойдется дешевле, чем автотранспортом, и поможет освободить загруженные трассы и железные дороги, сократив задержки при доставке товаров.

Также в планах построить в Омской области большой логистический центр, который будет распределять грузы между рекой, железной дорогой и автотранспортом. Это улучшит использование имеющейся инфраструктуры региона.