Голосование за кандидатов планируется организовать в сентябре.

Стало известно, какие действия предпримет областная избирательная комиссия в связи со смертью депутата Заксобрания от Полтавского района Омской области Евгения Дубовского. Парламентария не стало вчера, 26 марта. Заксобранию предстоит принять решение об утрате мандата по этой скорбной причине. Дальше дело за выборными органами.

Как пояснил «Омск-информу» секретарь облизбиркома Александр Христолюбов, планируются довыборы. Этого требует законодательство, и областной избирком не намерен отступать от всех полагающихся политических процедур. Это значит, что уже скоро станет известно о вероятных кандидатах в депутаты Заксобрания. Довыборы состоятся уже в сентябре.

– По действующему законодательству нужно проводить дополнительные выборы при досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, в связи с его смертью. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября, – рассказал редакции Христолюбов.

Секретарь областного избиркома выразил сожаление в связи со cмертью Дубовского, назвав его светлым, добрым человеком и настоящим народным депутатом.